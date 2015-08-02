В Одессе милиция задержала мужчину, который после стрельбы забаррикадировался в квартире

В Киевском РО ГУ ГУМВД Украины в Одесской области УНИАН сообщили, что «после переговоров с руководством ГУМВД Украины в Одесской области, правонарушитель все же открыл дверь квартиры, в которой заперся предварительно».

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Как сообщал УНИАН, в милицию поступило заявление, что на ул. Ак. Вильямса слышны стрельба и крики. «На место выехала следственно-оперативная группа Киевского райотдела милиции. Предварительно установлено, что 64-летний мужчина нанес ранение из охотничьего ружья своей 29-летней жене. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение».

В сообщении отмечалось, что правонарушитель заперся в квартире и не выполняет законные требования сотрудников милиции.

В настоящее время он задержан, устанавливаются обстоятельства происшествия.