Томенко просит умерить «космические аппетиты»

Народный депутат Николай ТОМЕНКО (БЮТ) считает необходимым остановить “космические аппетиты” городов, принимающих Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, выступая на заседании Футбольного пресс-клуба по случаю годовщины получения Украиной права проводить у себя финальную часть чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

По словам Н.ТОМЕНКО, „эти города скоро могут предложить даже принять законопроект, который позволял бы им вообще не платить налоги в связи с проведением чемпионата Европы”. По мнению депутата, “задание местного самоуправления – прежде всего создать нормальные условия для инвесторов, а уже потом требовать деньги от государства”.

Также Н.ТОМЕНКО считает, что необходимо оптимизировать государственную программу в части бюджетного финансирования организации Евро-2012, которое является абсолютно завышенным и содержит многих статей, никоим образом не касающихся проведения этого чемпионата.

Кроме того, он обратил внимание на то, что до сих пор в Украине нет понятного механизма принятия решений относительно проведения в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году. „Продолжают существовать несколько центров принятия решений, и никто не может понять, кто за что отвечает. Поэтому создание понятной модели управления с единым центром – неотложная потребность нашего государства в этом вопросе”, - убежден Н.ТОМЕНКО.

Что касается парламента, то, по словам Н.ТОМЕНКО, год назад он как заместитель председателя Верховной Рады V созыва в Кардиффе (Великобритания) гарантировал парламентскую поддержку и всяческое содействие в этом вопросе. „И сегодня я убежден, что украинский парламент выполнит все свои обязательства и законодательно поможет в каких-либо вопросах, касающихся подготовки к Евро-2012”, - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он предложил руководителям Национального олимпийского комитета Украины, представителям спортивной общественности и медиа провести встречу с руководителями телевизионных каналов, чтобы остановить уничтожение спортивных программ и спортивных новостей на центральных каналах. „Мы много говорим о Евро и поддержке спорта в то время, как ежедневно на телеканалах уменьшаются или вообще исчезают спортивные новости, а история с трансляцией игры хоккейной сборной Украины вообще стала своеобразной тайной”, - отметил Н.ТОМЕНКО. Он напомнил, что в программах телепередач на Первом национальном канале была запланирована утренняя трансляция игр сборной Украины по хоккею, однако соответствующей трансляции не состоялось без всяких объяснений.

„Поэтому если мы говорим, что Евро-2012 – это элемент продвижения имиджа Украины как спортивного государства, то должны понимать, что, в первую очередь, информация об этом чемпионате, спорте и физической культуре должны вернуться на телеэкраны”, - подытожил Н.ТОМЕНКО.