Задержанных российских ГРУшников Александрова и Ерофеева перевели в СИЗО - адвокат

Об этом ТСН сообщил адвокат Александрова Константин Кравчук.

Защитник подчеркнул, что его клиент пока не может самостоятельно передвигаться, а причины перевода россиян в СИЗО Кравчуку в СБУ не сообщили.

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Напомним, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Они находились в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля. Как известно, российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.