Задержанных российских ГРУшников Александрова и Ерофеева перевели в СИЗО - адвокат
09:54, 30 июля 2015Общество
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Российских спецназовцев, задержанных в мае, Александра Александрова и Евгения Ерофеева перевели из госпиталя в СИЗО.
Александров и Ерофеев / facebook.com/markian.lubkivskyi
Об этом ТСН сообщил адвокат Александрова Константин Кравчук.
Защитник подчеркнул, что его клиент пока не может самостоятельно передвигаться, а причины перевода россиян в СИЗО Кравчуку в СБУ не сообщили.
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Напомним, 16 мая силы АТО задержали в Луганской области двух российских военнослужащих - Александрова и Ерофеева. Они находились в военном госпитале в Киеве. Оба арестованы Шевченковским райсудом Киева до 19 июля. Как известно, российская сторона не предоставила своим гражданам адвокатов, поэтому их защищают украинские.
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