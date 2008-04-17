Пожар в Харькове повредил торговые места на площади 1,5 тыс. кв.м
10:40, 17 апреля 2008Общество
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“Барабашово” горело вчера
Пожар на рынке “Барабашово” в Харькове повредил торговые места на площади 1500 кв. м.
Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ.
Жертв и пострадавших нет.
В 19.20 силами 13 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина и материальный ущерб устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, вчера в 15.47 в Харькове, на территории ТЦ „Барабашово”, который принадлежит ООО „Хароптторг”, в торговом павильоне по продаже детских вещей (общая площадь 3500 кв.м) возник пожар. В это время заведение не работало.
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