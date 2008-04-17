Пожар в Харькове повредил торговые места на площади 1,5 тыс. кв.м

Пожар на рынке “Барабашово” в Харькове повредил торговые места на площади 1500 кв. м.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Игорь КРОЛЬ.

Жертв и пострадавших нет.

В 19.20 силами 13 отделений Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина и материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, вчера в 15.47 в Харькове, на территории ТЦ „Барабашово”, который принадлежит ООО „Хароптторг”, в торговом павильоне по продаже детских вещей (общая площадь 3500 кв.м) возник пожар. В это время заведение не работало.