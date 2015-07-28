В УПЦ МП назвали качества князя Владимира, которые бы могли помочь политикам

Главное качество, которое отличало святого князя Владимира после личного крещения и крещения Киевской Руси – это гармоничное единство собственных религиозных убеждений с государственной деятельностью.

Об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает Центр информации УПЦ МП.

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При этом митрополит Антоний отметил, что после крещения в ментальность святого князя Владимира уже не вписывалось стремление воевать за чужие территории.

«Мы знаем, каким языческим вождем князь Владимир был до крещения, и каким после этого стал лидером христианского государства. В том числе и в отношении к войне. Кровожадность, которая тогда была свойственна язычникам, конечно, никак не могла вписываться в ментальность православного христианина. Защищать свою родину – праведно, а воевать за чужие территории – не по-христиански», – отмечает митрополит Антоний.

Владыка напомнил о том, что приняв христианство, князь Владимир стал весьма милостив: он приглашал в свой двор тех, кто нуждался в пище, а тем, кто не мог прийти, еду развозили по Киеву.

«Такое качество помогло бы не только нынешним украинским политикам, но и всем остальным. Ведь сегодня мы довольно часто видим политиков, которые заявляют о своих религиозных убеждениях, но эта вера никак не проявляется в их деятельности», – подчеркивает управляющий делами УПЦ МП.

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Как сообщал Центр информации УПЦ МП, вчера на Владимирской горке в Киеве состоялся молебен в честь 1000-летия преставления князя Владимира, который возглавил Блаженнейший Онуфрий в сослужении представителей Поместных Православных Церквей мира. В крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры с 8-ю чудотворными иконами Богородицы приняли участие десятки тысяч верующих киевлян и паломников со всей Украины.

Сегодня в Киево-Печерской лавре состоялась праздничная Божественная литургия. Десятки тысяч верующих поклонились чудотворным иконам Богородицы.