В Харькове всю ночь ликвидировали пожар в здании НИИ

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, вчера, 27 июля, в 21.00 пожар удалось локализовать. Уже сегодня, 28 июля, в 06: 40 возгорание было полностью ликвидировано.

Огнем поврежден 7-й этаж здания общей площади около 600 квадратных метров. Горели помещения, мебель и компьютерная техника. Пострадавших и погибших нет. Причина возникновения пожара и сумма ущерба сейчас устанавливаются.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 27 июля, в 18.32 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в 8-этажном здании Научно-исследовательского института радиотехнических измерений по улице Академика Павлова, 271 в Харькове.

В тушении пожара были задействованы личный состав из 9 районных подразделений в количестве более 80 человек, 16 автоцистерн, 3 автолестницы, 3 аварийно-спасательных автомобиля ГСЧС.