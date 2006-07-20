Почему остановлено строительство метро на Теремки

Строительство метро на Теремки приостановлено не из-за отсутствия финансирования, а из-за неправильного использования средств «Киевметростроем».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня заместитель Киевского городского председателя Иван САЛИЙ на брифинге в мэрии.

Он сообщил, что на этот год на строительство метрополитена столицы предусмотрены 270 млн. грн., но по подсчетам городской власти необходимо будет больше – около 500 млн. грн.

И.САЛИЙ отметил, что выделенной суммы было бы достаточно на строительство до конца года, например метро на Теремки – на проходку тоннеля. Но 90 млн. были потрачены на «ненужную станцию «Вырлица» - абсолютно доказано, что там нет пассажиропотока».

И.САЛИЙ подчеркнул, что, кроме того, станция строилась с нарушениями регламента строительных работ, в частности, по прокладке изоляции работы велись при температуре - 20 вместо допустимой +4, что привело к аварийной ситуации на станции.

Работы по строительству метро на Теремки должны были бы начаться с прокладки инженерных сетей, в частности, перенесения теплотрассы и водопровода, сообщил И.САЛИЙ. По его информации, рядом с тоннелем метро сейчас проходит водопровод 900 мм диаметром прокладки еще 60-х годов.

На сегодняшний день тоннель подошел снизу под водопровод и пошла осадка 240 мм, возникла угроза техногенной катастрофы. Поэтому не отсутствие средств остановило работу проходочного щита, а сами руководители метростроя. И проектировщики водоканала и другие структуры остановили проходку щита», - сказал И.САЛИЙ.

Он подчеркнул, что в данной ситуации ничего драматического на самом деле нет. Киевсовет проголосовал за получение 100 млн. грн. кредита для продолжения строительства метро. «Но теперь мы коллегиально, а не самовольно какими-то там строителями, а как заказчики разделим средства и профинансируем перенесение сетей», - отметил И.САЛИЙ.

Он также сообщил, что выделены средства и на строительство метро на Красный хутор, но он отметил, что средства выделены на плановое строительство первой очереди депо, а строится все депо.

«И еще станция «Красный хутор», - чтобы олени и лоси катались», - сказал он, отметив: “Поэтому здесь финансирование также будет жестко контролироваться”.