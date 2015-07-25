В Харькове снова напали на инкассаторов, преступники скрылись на служебном автомобиле

В Харькове неизвестные совершили нападение на инкассаторов, отобрав 50 тыс. грн.

Как сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, информация о том, что на проспекте Тракторостроителей города Харькова двое неизвестных совершили нападение на автомобиль, который проводил инкассацию торговых точек одной из продовольственных фирм, поступила сегодня, 25 июля, около 12.00.

По сведениям милиции, во время нападения водитель автомобиля получил телесные повреждения в виде синяков и ссадин.

Злоумышленники скрылись с места происшествия на служебном автомобиле инкассаторских службы. По предварительным данным нападавшие завладели денежными средствами в размере 50 тыс. грн.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Московского райотдела милиции и эксперты-криминалисты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, проводятся все необходимые розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.