Мэр Одессы не будет жаловаться Ющенко на Винского...

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ называет инициативу Министерства транспорта и связи Украины о передаче аэропорта «Одесса» из коммунальной собственности в государственную «возмутительной» и подчеркивает, что в действительности «вопроса аэропорта сейчас нет, а есть правовая безграмотность».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Э.ГУРВИЦ заявил журналистам в перерыве 9-й сессии горсовета, на которой утвержден ряд проектов градостроительства и целевых программ развития Одессы, а также приняты решения о передаче ряда объектов в коммунальную собственность городской территориальной общины.

Он также отметил, что намерен затронуть в ходе визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Одессу, намеченного на 18 апреля, ряд важных вопросов, связанных с подготовкой к Евро-2012, в частности, обратить внимание главы государства на ситуацию вокруг одесского стадиона СКА и аэропорта «Одесса».

«Нет, я вовсе не собираюсь жаловаться на действия каких-либо ведомств, - отметил мэр Одессы. - Однако убежден, что нужно защитить от неправомерных посягательств некоторые важные интересы города, в частности, высказать мнение по поводу стадиона СКА и аэропорта, если глава государства затронет эти вопросы в ходе визита».

По мнению Э.ГУРВИЦА, «никто не вправе забрать Одесский аэропорт, находящийся в коммунальной собственности города». Он напомнил, что городские власти готовятся провести «открытый и прозрачный конкурс по определению тех структур, которые займутся реконструкцией аэропорта».

Напомним, на недавно состоявшейся внеочередной сессии Одесского горсовета депутатское большинство приняло решение отказаться от передачи аэропорта, находящегося в коммунальной собственности, в собственность государства. При этом депутаты указывали, что в 2007 году взлетно-посадочная полоса международного аэропорта «Одесса» была отремонтирована за счет городского бюджета, на что потрачены многомиллионные средства из городской казны.

10 апреля на встрече с одесскими журналистами И.ВИНСКИЙ заявил, что «до конца текущего года Минтранссвязи намерено решить вопрос с передачей в госсобственность аэропорта «Одесса». Земля под аэропортами, аэродромы и системы безопасности, по словам министра, должны находиться в собственности государства. Терминалы же «на прозрачных аукционных процедурах» будут переданы в частные руки.