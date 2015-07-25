Один из конвоиров тяжело ранен в результате нападения осужденных на Хмельнитчине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

"Шестерым лицам специального контингента из семнадцати, которые конвоировались, удалось совершить нападение на двух гвардейцев из состава караула, введя их в заблуждение относительно необходимости посещения бытовых мест. Один военнослужащий получил тяжелые ранения, другой получил ранения конечностей», - сообщили в пресс-службе.

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Также в пресс-службе отметили: «Завладев двумя единицами огнестрельного оружия, осужденные сбежали из под стражи. Все беглецы осуждены за совершение тяжких преступлений».

В пресс-службе отметили, что конвоирование осужденных к местам отбывания наказаний происходит на специальном транспорте, который изготовлен еще во времена Советского Союза, и не оборудован современными системами видеонаблюдения и сигнализации.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области во время этапирования из поезда сбежали шестеро осужденных.