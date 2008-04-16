Горит крупнейший харьковский рынок
17:33, 16 апреля 2008Общество
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Продолжается эвакуация
С харьковского рынка «Барабашово», где около часа назад возник пожар, эвакуируют людей.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Харьковской облгосадминистрации, пожар распространился на площадь около 600 кв. метров, горят, по меньшей мере, шесть магазинов рынка.
По словам представителя Управления, сигнал о пожаре поступил в ГУ МЧС в 16.22. Облэнерго выключило подстанцию, которая обеспечивает рынок электроэнергией.
На месте пожара работают, по меньшей мере, 10 экипажей пожарников, машины из города продолжают следовать на объект. В районе пожара – большое задымление.
Пожару присвоена 3-я степень опасности.
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