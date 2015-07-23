Двух французских сенаторов удалось отговорить от поездки в оккупированный Крым

Как пишет Le Figaro, глава МИД назвал свое отношение к такой поездке "враждебным". Он также отметил, что спикеру Сената Жерару Ларше удалось отговорить от поездки на полуостров сенаторов-либералов Ива Поццо-ди-Борго и Жоэля Гаррио-Мэйлама. Об этом сообщает Росбалт.

В то же время спикеру Национальной Ассамблеи, нижней палаты французского парламента, социалисту Клоду Бартолоне не удалось отговорить от поездки десятерых депутатов, из которых девять представляют партию экс-президента Николя Саркози "Республиканцы". Бартолоне при этом запретил депутатам говорить в Крыму от имени Национальной Ассамблеи и использовать для поездки бюджетные средства.

Читайте такжеМИД Франции: Визит французских депутатов в оккупированный Крым - нарушение международного права

Ранее сообщалось, что 23-24 июля оккупированный Крым посетит группа из 11 французских парламентариев во главе с сопредседателем организации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани. Свой визит они не согласовали с Украиной, а МИД Франции выступило против поездки.