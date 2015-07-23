В Европарламенте осуждают визит французских депутатов в аннексированный Крым

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Европарламента от Литвы Петрас Ауштрявичюс, передает РБК-Украина.

"Сегодня мы видели в украинской прессе объявления о визите группы французских членов Европейского парламента в Крым. Я хочу признаться, что это не соответствует позиции Европарламента. Мы этот визит осуждаем. Он абсолютно не совпадает с видением ЕС. Это частный визит и никакого отношения к позиции ЕС по отношению к Крыму не имеет. Крым аннексирован РФ и остается легальной частью Украины", - заявил Ауштрявичюс.

Он также отметил, что в Европарламенте подготовят годовой отчет о ситуации с нарушением прав в аннексированном Россией Крыму и оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеБольшинство французских депутатов, которые поедут в оккупированный Крым, из партии Саркози

"Мы в Европарламенте продолжаем проводить публичные слушания о нарушении прав человека в аннексированном Крыму, а также на востоке Украины. Мы ищем более эффективного обмена мнениями с гражданским обществом, народными организациями и украинской властью. Мы должны подготовить ежегодный отчет по этой ситуации", - сказал депутат.

Ранее УНИАН сообщал, что 23 июля в оккупированный Крым с двухдневным визитом прилетает французская парламентская делегация, состоящая из десяти депутатов национального собрания и сенатора.

Министерство иностранных дел Франции считает намерение отдельных депутатов французского парламента посетить оккупированный Крым нарушением международного права.