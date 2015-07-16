В Днепропетровске наградили "народных героев Украины"

Эту негосударственную награду учредили в 2015 году волонтер Андрей Боечко и ювелир Дмитрий Щербаков. В Днепропетровске ордены «Народный Герой Украины» получили восемнадцать человек.

«Идея его создания возникла фактически через месяц после начала активных боевых действий на Востоке Украины, - рассказывает член наградительного комитета, волонтер Георгий Тука. – Бывая на передовой, общаясь с ребятами, мы видели, что они обделены не только амуницией, продовольствием и водой, но также и каким-либо вниманием со стороны государства. Тогда у нас – волонтеров - и возникла идея как-то подбадривать наших бойцов. Изначально мы вручали ребятам ножи с гравировкой, бинокли, а спустя некоторое время решили создать проект «Народный Герой Украины».

Орденом «Народный Герой Украины» награждают за выдающиеся заслуги в защите страны и волонтерской помощи вооруженным силам. Информацию о подвигах героев волонтеры собирают из различных источников. На сегодняшний день в списке потенциальных кандидатов на получение ордена числится 1240 человек.

На торжественной церемонии в днепропетровском Дворце студентов присутствовали бойцы, их родственники и товарищи, медики, волонтеры и просто небезразличные горожане. Также мероприятие посетил народный депутат Украины Борис Филатов, который оказал помощь в проведении церемонии награждения.

«Я не раз говорил о том, что наших воинов, которые являются настоящими героями, государство недооценивает и не поддерживает. Это неправильно, так быть не должно, - сказал Борис Филатов. – Проект «Народный Герой Украины» очень важен как для ребят, которые находятся на передовой, так и для страны в целом. Страна должна знать своих героев».

Следующая церемония награждения орденами «Народный Герой Украины» пройдет в Харькове.