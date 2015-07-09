Пограничники в 2015 году не пустили в Украину 6 тысяч россиян

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

«Всего за первое полугодие 2015 года через государственную границу Украины было пропущено 34,5 млн человек и 8,5 млн транспортных средств (без учета зоны АТО). За отчетный период было отказано в пропуске через государственную границу свыше 25 тысяч человек, из них 6 тысяч – это граждане РФ», - отметил он.

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Слободян добавил, что за незаконное пересечение границы за 6 месяцев было задержано почти 11 тысяч человек, из которых 700 - незаконные мигранты.

«Во время незаконного перемещения через границу было выявлено и изъято 400 единиц оружия, более 8 тысяч единиц боеприпасов, 28 кг взрывчатых и 78 кг наркотических веществ», - подчеркнул помощник главы Госпогранслужбы.