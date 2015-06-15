Украина намерена подключить пограничные пункты пропуска к системе контроля Интерпола

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время передачи Украине Евросоюзом технических средств охраны границы на сумму 7 млн евро.

Глава украинского правительства отметил, что ключевым фактором для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом является безопасность украинских границ.

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В связи с этим премьер напомнил, что именно поэтому Украина начала реализовать проект "Европейский вал", и именно для этого нужна модернизированная электронная система контроля за украинской границей.

"Наша задача как правительства - обеспечить все технические варианты и все технические решения для того, чтобы безвизовый режим стал реальностью в 2016 году. В том числе в задачи Государственной пограничной службы входит унификация наших электронных систем контроля с системами Интерпола для того, чтобы дать возможность на основных пунктах пропуска уже в сентябре проверять по базам данных любого гражданина, который пересекает государственную границу Украины, на предмет того, есть ли он в розыске Интерпола или его нет", - подчеркнул Яценюк.

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Как отметил премьер, в сентябре 49 пунктов пропуска должны быть подключены к системе контроля Интерпола для идентификации лиц, чтобы украинские пограничники могли проверять информацию о гражданах, пересекающих границу, на предмет того, есть ли они в базе данных Интерпола.

Яценюк отметил, что за последние несколько месяцев в рамках строительства проекта «Европейский вал» уже было бы построено более 100 километров противотанковых рвов, 50 вышек и около 400 км контрольно-следовых полос.