В центре Днепродзержинска треснула пятиэтажка (видео)

Люди говорят, ежеминутно слышат, как трещат стены в их квартирах, а сам дом раскачивается от каждого грузовика, проезжающего мимо, говорится в сюжете ТСН.16.45.

Так, жительница дома Наталья однажды утром увидела, как порог ее квартиры отошел настолько, что сквозь щель просматривалось помещение соседей снизу.

Чем выше расположена квартира, тем более угрожающая ситуация - в коридоре последнего этажа плиты перекрытия держатся на "честном слове".

Читайте такжеВ Тюмени обрушилась часть пятиэтажного жилого дома (фото)Жители здешних квартир уже даже и не пытаются замазывать трещины. Говорят, такого ремонта хватает на неделю. Дождь превращается в стихийное бедствие. По дырявых стенах вода беспрепятственно добегает до первого этажа, вымывая кирпич.

Жители дома жалуются, по несколько раз оббегали все инстанции, у каждого кипы индивидуальных и коллективных жалоб и того, что чиновники считают ответами на них. Самое страшное, говорят люди, что они не знают причины расползания дома, следовательно, не могут спрогнозировать его и свою дальнейшую судьбу. Причины не знают и те, в чьей это компетенции.

В жилищном департаменте горсовета подтверждают, о ситуации с пятиэтажкой известно давно (на местных форумах утверждают, что трещина в доме остается еще с 1996 года), а вот ее обследования специализированной организации еще только планируют заказать, а людей, тем временем, призывают не волноваться и обещают в случае ухудшения ситуации отселить.