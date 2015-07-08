Депутаты предлагают усилить ответственность за выполнение нормативов по трудоустройству инвалидов

Новый Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности в части трудоустройства людей с инвалидностью усилит контроль за начислением и уплатой работодателями административно-хозяйственных санкций и пени за невыполнение норматива рабочих мест.

Соответствующий законопроект подан народным депутатом Фракции «Блок Петра Порошенко» Глебом Загорием и другими депутатами комитета по вопросам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью и зарегистрирован 6 июля 2015 года под номером 2299а.

Согласно статьи 19 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» работодатели должны предоставить рабочие места людям с инвалидностью в размере 4% среднесписочной численности штатных работников за год, либо в количестве одного рабочего места, если работает от 8 до 25 человек. При несоблюдении этого требования работодатели ежегодно платят в Фонд социальной защиты инвалидов административно-хозяйственные санкции. Величина отчислений соответствует размеру среднегодовой зарплаты на соответствующем предприятии за каждое рабочее место, предназначенное для инвалида, но им не занятое.

«К сожалению, за последние несколько лет существенно снизилась социальная ответственность работодателей по отношению к людям с инвалидностью. Сумма отчислений, самостоятельно уплаченных предприятиями в Фонд защиты инвалидов, уменьшилась с 27,7% в 2012 году до 8,6% в минувшем году. Наш законопроект призван защитить граждан, которые испытывают наибольшие сложности с трудоустройством путем контроля за отчислениями в их фонд. Чем больше средств от работодателей поступит в этот фонд, тем больше возможностей финансировать занятость, социальную, трудовую, физкультурно-спортивную и профессиональную реабилитацию инвалидов мы получим», - сказал соавтор законопроекта Глеб Загорий.

Предложенный законопроект 2299а определяет основные задачи Фонда социальной защиты инвалидов, конкретизирует критерии выполнения норматива рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью, определяет полномочия государственных органов при осуществлении проверок за его невыполнение, вводит ответственность должностных лиц предприятий за несвоевременную подачу отчетов по трудоустройству этой категорий граждан.

В Украине зарегистрировано более 2,7 млн людей с инвалидностью, из которых трудоустроены около 25% - 680 тыс человек.