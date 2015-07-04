ГСЧС предупреждает о сильных ливнях с градом и шквалах на юге Украины
10:31, 04 июля 2015Общество
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Сегодня в южной части Украины возможны сильные ливни.
REUTERS
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий на юге страны.
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«4 июля в южной части местами сильные ливни, кое-где град и шквалы 20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал УНИАН, выходные в Украине, 4 и 5 июля, будут солнечными и теплыми
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