ГСЧС предупреждает о сильных ливнях с градом и шквалах на юге Украины

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) предупреждает об ухудшении погодных условий на юге страны.

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«4 июля в южной части местами сильные ливни, кое-где град и шквалы 20 м/с», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, выходные в Украине, 4 и 5 июля, будут солнечными и теплыми