Около тысячи участников марша в Киеве требуют "прекратить травлю" добровольческих подразделений в АТО

Представители добровольческих батальонов и праворадикально настроенных граждан начали митинг на площади возле стадиона имени Лобановского в Киеве, требуя от власти прекратить травлю добровольческих подразделений, которые участвуют в АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около тысячи человек, среди которых люди в военной форме и гражданской одежде.

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Участники мероприятия перед тем, как его начать, прошли пешим маршем от Майдана Независимости, по алее Героев Небесной Сотни, улице Институтской и другим улицам, где расположены правительственные учреждения, в частности, Администрация президента, Национальный банк, Верховная Рада, Кабинет министров. После этого они спустились по улице Грушевского к центральному входу на стадион, где 19 января 2014 года начались активные действия участников Революции достоинства.

Выступающие требуют от действующей власти прекратить, как они считают, «популистские действия» по реформирования страны, а также прекратить политические преследования представителей добровольческих батальонов.