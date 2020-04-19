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Как в "карантинном" Киеве встречали Благодатный огонь из Иерусалима: фоторепортаж

00:35, 19 апреля 2020
Общество
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В Киев привезли Благодатный огонь / фото УНИАН

Как сообщает корреспондент УНИАН, огонь привезли представители «УПЦ МП», а его раздача состоялась в Свято-Воскресенском храме в Киеве.

Как видно на фотографиях, встречать огонь прибыло немного людей – все были в масках. На месте находились медики и правоохранители.

© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН
© фото УНИАН

Как сообщал УНИАН, в Великую субботу, 18 апреля в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония состоялась без паломников.

Обычно огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздают паломникам у храма. В этом году из-за карантина его решили доставлять до православных верующих разных стран по специальной процедуре.

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