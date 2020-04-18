В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь (фото, видео)
В Великую субботу 18 апреля в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. В этом году из-за пандемии коронавируса церемония прошла без паломников.
Из-за карантина в церемонии принимали участие только несколько человек.
За службой можно следить онлайн.
Отметим, что по легенде, тот год, в который Благодатный огонь не сойдет на землю, будет последним перед Страшным судом.
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Обычно огонь быстро передается теми, кто находится в храме, после чего его раздают паломникам у храма. В этом году из-за карантина его должны доставлять к православным верующим разных стран по специальной процедуре.
Surreal: The Holy Fire ceremony is happening in Jerusalem today amidst #Coronavirus. The fire is taken from the Church of the Holy Sepulcher to the airport, where ten airplanes will bring the fire to Orthodox believers in ten different countries— Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) April 18, 2020
pic.twitter.com/7xzVYtrI3Z
Так, делегации прилетели в Израиль, но ждут на борту самолетов. Представители их церквей присутствовали на церемонии схождения огня. Они должны привезти часть огня в кортеже израильской полиции к самолету делегаций.
Как рассказывал глава ПЦУ Епифаний, Православная церковь Украина может не получить Благодатный огонь, ведь отсутствует сообщение между странами, а средства, которые нужно выложить за чартер, лучше направить на закупку медицинских средств.
Представители Московского патриархата передали лампадку для Благодатного огня послу Израиля в Украине.