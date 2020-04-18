В Харькове ограничили работу храмов и рынков на Пасху

Руководителям религиозных общин рекомендовали провести все богослужение в дистанционном режиме.

В Харькове ограничили массовые религиозные мероприятия с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.

Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавируса чиновники рекомендовали администрациям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков остановить работу на период действия карантинных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла быть умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.