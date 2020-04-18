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В Харькове ограничили работу храмов и рынков на Пасху

13:42, 18 апреля 2020
Общество
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Ограничения продлятся до 21 апреля / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

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Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все пасхальные богослужения в дистанционном режиме.

Кроме того, с целью предотвращения распространения коронавируса чиновники рекомендовали администрациям продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков остановить работу на период действия карантинных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в селе Высокополье на Харьковщине зарегистрировали новую вспышку распространения коронавируса. Причиной могла быть умершая инфицированная женщина, которая еще в выходные ходила в церковь и контактировала с односельчанами.

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