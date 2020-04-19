цей матеріал доступний українською

Христос воскрес: лучшие картинки и открытки

06:11, 19 апреля 2020
Общество
1567 0
19 апреля празднуется Пасха / фото religionpravda.com.ua

Пасхальное приветствие (также христосование) — обычай, распространённый среди православных, древневосточных и других христиан, приветствовать друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней до самого отдания Пасхи радостным возгласом «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!», соединённым с троекратным поцелуем.

Христос воскрес!: картинки и открытки 

Картинка Христос воскрес
Открытка Христос воскрес
Христос воскрес
Картинка Христос воскрес
Христос воскрес надпись
Христос воскрес!
Христос воскрес воістину воскрес
Открытка Христос воскрес
Картинка Христос воскрес

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter