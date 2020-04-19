Христос воскрес: лучшие картинки и открытки
06:11, 19 апреля 2020Общество
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На Пасху традиционным приветствием считается фраза "Христос воскрес".
19 апреля празднуется Пасха / фото religionpravda.com.ua
Сегодня 19 апреля православные христиане отмечают Пасху. В этот праздничный день принято здороваться по-особенному.
Пасхальное приветствие (также христосование) — обычай, распространённый среди православных, древневосточных и других христиан, приветствовать друг друга в первый день Пасхи и в течение последующих сорока дней до самого отдания Пасхи радостным возгласом «Христос воскресе!» и отвечать «Воистину воскресе!», соединённым с троекратным поцелуем.
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