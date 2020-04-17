Схождение Благодатного огня в этом году пройдет без паломников

Схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма.

В субботу, 18 апреля, в Иерусалиме пройдет ожидаемая верующими по всему миру церемония схождения Благодатного огня.

Как сообщило Посольство Израиля в Украине в Twitter, во время схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме будет ограниченное количество участников в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Читайте такжеПЦУ и УГКЦ призвали верующих праздновать Пасху дома

Отмечается, что в этом году церемония пройдет без участия паломников.

"В эту субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня состоится церемония схождения Благодатного огня. В этом году она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса", - сообщили в посольстве.

При этом схождение Благодатного огня можно будет посмотреть в прямой трансляции из храма.

Обычно огонь доставляют во все православные страны, где празднуется Пасха, в том числе и в Украину, но в этом году из-за коронавируса Пасха в Украине будет праздноваться в условиях карантина - верующих призывают оставаться дома и смотреть богослужения в интернете или по телевизору.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля православные христиане отмечают важнейший религиозный праздник - Светлое Христово Воскресение, в этом году из-за карантинных ограничений пойти в храм не получится, но пасхальные богослужения будут транслироваться по телевидению и в сети.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины опасаются, что массовое посещение церквей на Пасху может нивелировать успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.

Ранее УНИАН писал, что Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) решил отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.