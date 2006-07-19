Милиция назвала две самые коррумпированные отрасли в Украине

Наиболее коррумпированными отраслями в Украине являются система образования и здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал начальник Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Леонид СКАЛОЗУБ.

«Анализ нашей работы показывает, что у нас система образования и система здравоохранения являются наиболее коррумпированными», - сказал он.

По его словам, из всех фактов взяточничества 40% взяток выявлено в системе здравоохранения, а 38% - в системе образования.