Сенцов об очередном этапе обмена: 19 наших будут наконец-то дома, но это не все пленные из ОРДЛО

Бывший политзаключенный Кремля отметил, что Россия не отдает никого из тех, кого удерживает уже не один год в своих тюрьмах, также не освобожден никто из крымских татар.

Украинский режиссер и бывший политический заключенный Кремля Олег Сенцов прокомментировал процесс очередного взаимного освобождения удерживаемых лиц, который сегодня утром начался в Донбассе.

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Об этом он написал в Facebook.

«Очередной обмен. 19 наших сегодня будут наконец-то дома. Это очень хорошо, и я поздравляю этих людей со свободой и благодарю тех, благодаря чьим усилиям это произошло. Но это не все украинские пленные из ОРДЛО», - отметил он.

Также, как отмечает Сенцов, Россия не отдает никого из тех, кого удерживает уже не один год в своих тюрьмах, не освобожден никто из крымских татар.

«Дудка, Куку, Выговский, Мустафаев, Щур, Гафаров и сотни других до сих пор за решеткой. Конечно, Путин не хочет отдавать их просто так, а хочет ответных уступок Украины, чтобы медленно привести ее обратно, в свое крепостное стойло. Надо освобождать наших, но не надо при этом торговать страной» - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля утром начался очередной этап обмена, в рамках которого Украина возвращает 19 граждан с временно оккупированных территорий.

8 апреля участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились не позднее Пасхи - 19 апреля - осуществить обмен удерживаемыми лицами.