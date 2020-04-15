Зеленский: скопление людей на богослужениях - самое опасное, что может быть

По словам президента, это прямой способ заражения, и каждый должен осознавать то, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг.

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что в условиях эпидемии COVID-19 скопление людей на богослужениях и праздниках это самое опасное, что может быть.

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Об этом он заявил на ежедневном совещании относительно противодействия распространению COVID-19, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

«Скопление людей на праздники, на богослужениях - сегодня самое опасное, что может быть. Поцелуи, причащение, пребывание рядом. Это прямой способ заражения. И каждый должен осознавать, что отвечает не только за себя, но и за здоровье и жизнь своих близких, родственников и людей вокруг», - отметил Зеленский.

На совещании также подчеркивалось, что перед Пасхальными праздниками могут возникать провокации с призывами нарушать карантинные и меры по безопасности.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 15 апреля зафиксировано уже 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациенты выздоровели. За сутки зарегистрировано 392 новых случая.

Христиане восточного обряда будут отмечать Пасху 19 апреля.

Президент Украины и министерство здравоохранения неоднократно призывали украинцев оставаться дома на Пасху и соблюдать режим карантина во время праздников из-за пандемии коронавируса.