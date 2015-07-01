Фотокор УНИАН стал победителем народного голосования в рамках выставки World Press Photo 15

Мусиенко занял первое место за фото, которое сделал 18 февраля 2014 года во время Революции Достоинства в Киеве на перекрестке улиц Шелковичная и Институтская.

«Через 5 минут силовики пойдут в наступление по Институтской и остановятся возле Майдана. Лично для меня это был самый страшный день Майдана», - прокомментировал свое фото победитель.

Второе и третье место на конкурсе заняли фото, соответственно, Ефрема Лукацкого и Владимира Шуваева.