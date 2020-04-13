"Карантинные" прически: как подстричься дома самостоятельно (видео)

Подборка полезных советов относительно того, как легко и стильно можно подправить себе прическу.

Отсутствие возможности посетить салон красоты во время карантина заставляет принимать радикальные решения – стричься в домашних условиях самостоятельно.

Читайте такжеЭксперты назвали 5 привычек, которые "убивают" отношения с партнеромУНИАН собрал подборку полезных советов относительно того, как представительницам прекрасной половины легко и стильно можно сделать или подправить себе прическу.

1. Делаем каскадную стрижку

Во-первых, нужно тщательно расчесаться. Собрать волосы в тугой хвост, расположив его в центре лба.

Держа конец хвостика в одной руке, постепенно отрезать волосы на необходимую длину.

Нельзя отрезать волосы по горизонтальной линии. Делать это лучше в хаотичном порядке.

2. Ровняем кончики длинных волос

Необходимо взять два больших зеркала, одно из которых установить перед собой, а другое – позади.

Разделяем волосы на две равные половины по горизонтали. Переднюю часть подстригаем, глядя на большое зеркало, расположенное спереди. А волосы на задней части головы – на зеркало, установленное за спиной.

3. Стрижем челку

Сначала следует намочить волосы. Переднюю часть причесываем на глаза, а потом стрижем так, чтобы челка была ровная или под углом – в зависимости от того, какой она была до этого.