"Карантинные" прически: как подстричься дома самостоятельно (видео)
Отсутствие возможности посетить салон красоты во время карантина заставляет принимать радикальные решения – стричься в домашних условиях самостоятельно.
Читайте такжеЭксперты назвали 5 привычек, которые "убивают" отношения с партнеромУНИАН собрал подборку полезных советов относительно того, как представительницам прекрасной половины легко и стильно можно сделать или подправить себе прическу.
1. Делаем каскадную стрижку
Во-первых, нужно тщательно расчесаться. Собрать волосы в тугой хвост, расположив его в центре лба.
Держа конец хвостика в одной руке, постепенно отрезать волосы на необходимую длину.
Нельзя отрезать волосы по горизонтальной линии. Делать это лучше в хаотичном порядке.
2. Ровняем кончики длинных волос
Необходимо взять два больших зеркала, одно из которых установить перед собой, а другое – позади.
Разделяем волосы на две равные половины по горизонтали. Переднюю часть подстригаем, глядя на большое зеркало, расположенное спереди. А волосы на задней части головы – на зеркало, установленное за спиной.
3. Стрижем челку
Сначала следует намочить волосы. Переднюю часть причесываем на глаза, а потом стрижем так, чтобы челка была ровная или под углом – в зависимости от того, какой она была до этого.