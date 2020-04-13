Карантин, "тоталитаризм" и мировой заговор: как коронавирус углубляет пропасть между властью и обществом

Дмитрий Захаров

Украинцы погрузились в новую, карантинную реальность – с обязательным ношением масок, запрещенными парками и нередкими очередями у магазинов (нет, не за айфоном, а за хлебом). Социальная активность вдруг стала порицаться как общественно опасное явление, а из развлечений у народа остался лишь интернет и чтение коронавирусных сводок.

Ограничения кажутся абсолютно немыслимыми для мира ХХI века, где еще три месяца назад можно было слетать на выходные в Вену, «на чашечку кофе». В украинской публицистике уже без всякой авторской иронии стали встречаться страшные термины «тоталитаризм» и «Большой брат», а эксперты и юристы рассуждают о том, нарушают ли введенные Кабмином меры Конституцию.

Общество оказалось меж двух огней – с одной стороны оно напугано жуткой статистикой пандемии в Италии, Испании и США. С другой – украинцы боятся потерять в борьбе с вирусом свою свободу и образ жизни

Общество оказалось меж двух огней – с одной стороны оно напугано жуткой статистикой пандемии в Италии, Испании и США. С другой – украинцы боятся потерять в борьбе с вирусом свою свободу и образ жизни. Запреты, подавленность и атмосфера страха пробуждают в общественном бессознательном старые травмы тоталитарного прошлого, которое пережили наши отцы и деды. Чем это может аукнуться обществу, власти и государству в целом?

Конечно, контекст современной ситуации в Украине и в мире не имеет ничего общего с реалиями первой половины ХХ века, а сам карантин – ничто по сравнению с потрясениями прошлого: коллективизацией, Голодомором, войной. Но парадокс заключается в том, что большие потрясения были очевидно ужасными и вызывали вполне однозначную реакцию. Современная ситуация, в лучших традициях «гибридности» и «постправды» ХХI века выглядит очень непрозрачно. Она вызывает не ужас, а токсичное брожение в умах и сердцах людей.

Даже сейчас коронавирус остается для множества украинцев продуктом заговора фармацевтов/китайцев/американцев/мировой закулисы (нужное подчеркнуть). В лучшем случае диссиденты признают его «обычным гриппом» и кивают на опыт Швеции (забывая об опыте Великобритании).

Власть эту проблему отнюдь не упрощает – ее действия и заявления лишены системности и жизненно необходимого хладнокровия. В правительстве рассуждают о том, стоит ли вводить комендантский час (зачем?) и продлевать отдельные меры карантина до сентября. В Минздраве тем временем объясняют запреты на прогулки в парках «психологическими моментами» карантина и сетуют на неправильных украинцев, которые не понимают серьезности ситуации.

Коронавирус застукал украинскую власть почти голой – без плана действий и ресурсов на борьбу с кризисом. Власть инстинктивно пытается показать силу и контроль над ситуацией, но больше похожа на неопытного боксера, который после пары пропущенных ударов начал суетиться и делать лишние движения. Публика на боксерских поединках чувствует такие моменты очень хорошо.

Полицейские готовы вылавливать на пляжах одиноких спортсменов, но демонстративно игнорируют массовое освящение вербы в Черновцах, рядом с самым большим в стране очагом эпидемии!

Так недоверчивое украинское общество сталкивается с незрелой реакцией государства на кризис. Запреты кажутся ему необоснованными, а методы контроля за их соблюдением - чрезмерными. Возникает не раз воспетый в антиутопической литературе конфликт между государством и личностью, пока что, символический. Суть конфликта прекрасно иллюстрируют кадры с киевским пловцом, которого на прошлой неделе вылавливала из Днепра целая бригада полицейских.

Позиция украинских правоохранителей в вопросах карантина временами выглядит откровенно цинично и нелепо. Полицейские готовы вылавливать на пляжах одиноких спортсменов, но демонстративно игнорируют массовое освящение вербы в Черновцах, рядом с самым большим в стране очагом эпидемии!

Провал коммуникации между обществом и государством уже сейчас толкает украинцев к своей любимой, опробованной веками тактике отрицания власти: непринятию ее политики, пассивному сопротивлению ее решениям, презрению к ее риторике. Чтобы удостовериться в этом – достаточно пройтись мимо ближайшего парка - там полно людей. И уж тем более удостовериться в этом поможет пятиминутный разговор с рядовым жителем украинской провинции.

Не сложно представить, что ответом власти на игнорирование карантина станут новые запреты и попытка усиления полицейского контроля. Введение запрета на выход из домов сейчас наверняка кажется многим чиновникам заманчивым, особенно в преддверии Пасхи.

Путем запретов правительство выигрывает время для украинских врачей и больниц, но очень быстро расходует иной важный ресурс – доверие. Его острая нехватка может расколоть нацию и повлечь для государства тяжелые, сложно прогнозируемые последствия, которые будут давать знать о себе еще многие годы.

Не сложно представить, что ответом власти на игнорирование карантина станут новые запреты и попытка усиления полицейского контроля

Хорошие новости заключаются в том, что для предотвращения раскола власть имущим пока не нужно делать ничего особенного – достаточно просто перестать подпитывать общественные страхи. Напротив – нужно успокоиться и успокоить других, сосредоточиться и не делать лишних движений. Не делать громких заявлений без веских причин, не принимать серьезных решений без внятной коммуникации, не применять силу там, где можно обойтись дипломатией.

Важно донести каждому гражданину, что стоит на кону, и в чем заключается риск конкретно для него – этого не заменит ни один штраф или рота полиции. В противном случае самоизоляция будет воспринята обществом как новое воплощение принципа «каждый сам за себя».

Дмитрий Захаров, редактор unian.ua

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