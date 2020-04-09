За рубежом от коронавируса выздоровели 19 украинцев (видео)

От коронавируса за рубежом лечатся 174 украинца.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины заявляют, что за рубежом от коронавирусной инфекции выздоровели 19 украинцев.

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Об этом говорится в оперативной информации МИД относительно коронавируса по состоянию на 18:00 9 апреля.

В частности, по четыре украинца выздоровели в Японии и Доминиканской Республике, по два - в Польше и Италии, по одному - в Великобритании, Нигерии, ОАЭ, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии.

Кроме того, 174 украинца проходят за рубежом лечение от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции - 22, в Испании - 5, в Германии и Польше - по 4, в Австрии - 3, в США - 2, в Швеции, Чехии, Таиланде, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Бельгии и Египте - по одному.

За последние сутки не изменилось число украинцев, умерших от коронавируса за рубежом - 5 граждан (четверо в Италии, один во Франции).

По состоянию на сегодняшний день 14 тыс. 325 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе «Защита».