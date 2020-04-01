В МИД рассказали, сколько украинцев лечатся от COVID-19 за границей
09:33, 01 апреля 2020Общество
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11 тыс. 350 человек зарегистрировались для возвращения в Украину.
Иллюстрация \ REUTERS
Министерство иностранных дел (МИД) заявляет, что количество украинцев, которые лечатся за границей от COVID-19 выросло с 30 до 32 человек.
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Об этом говорится в оперативной информации МИД по состоянию на 21:00 31 марта.
По одному украинцу лечатся в Швейцарии, Швеции, Великобритании, США, Сербии, Нидерландах, Испании и на Сейшельских островах, по два - в ОАЭ и Нигерии, три - в Австрии, четыре - в Польше, столько же - в Германии и Доминиканской Республике, пять - в Италии.
При этом 11 тыс. 350 украинцев зарегистрировались для возвращения в Украину.
Восемь граждан Украины выздоровели за границей (четверо - в Японии, двое - в Италии, один - в Польше, один - в Германии), а четверо умерли.
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