Перестрелка в Днепре: суд арестовал пятерых участников конфликта

До этого фигурантам дела суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они будут держаться под стражей.

В Днепре апелляционный суд арестовал пятерых участников конфликта, закончившегося стрельбой.

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Как сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области, Днепровский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Днепропетровской местной прокуратуры №3 на решение Бабушкинского районного суда города Днепра, которым пяти участникам стрельбы была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Судом первой инстанции фигурантам дела была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако по апелляционным жалобам прокуратуры они будут содержаться под стражей", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, в Днепре вечером 24 февраля между двумя группами мужчин возник конфликт.

"Задержанные применили пистолет травматического действия, в результате чего были ранены трое участников перестрелки", - сообщили в полиции.

Мужчин доставили в больницу, где их сразу задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Участники второй стороны конфликта скрылись с места происшествия. В дальнейшем около двух часов ночи 25 февраля в ходе полицейской спецоперации сотрудники уголовного розыска и управления стратегических расследований в Днепропетровской области с привлечением спецназа КОВД задержали еще двух участников перестрелки в центре Днепра.

По данным полиции, конфликт носил бытовой характер.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия всем участникам конфликта грозит от трех до семи лет лишения свободы.