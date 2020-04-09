В Киеве подсчитали, сколько штрафов заплатили нарушители карантинных мер

Мэр Киева подчеркнул, что от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.

Киевляне, которые нарушили ограничительные меры, введенные для предотвращения распространения коронавируса, уплатили в бюджет города уже 100 тысяч гривен штрафов.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина-24», сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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«На сегодняшний день полиция составила уже 600 административных протоколов. По нескольким взыскали в бюджет города уже 100 тысяч гривен. Эти средства взимают через суд. Люди, которые не понимают призывов соблюдать ограничительные меры, - безответственны и в отношении к себе, и в отношении к окружающим. И поэтому - пусть платят», - сказал мэр.

Он отметил, что только от соблюдения ограничительных мер будет зависеть то, как скоро их ослабят.

Кличко также подчеркнул, что ослабление ограничительных мер будут рассматривать только после снижения динамики заболеваемости в столице.

Как сообщал ранее УНИАН, в МВД заявили, что совместно с религиозными конфессиями определили формат проведения Пасхальных праздников в условиях карантина.