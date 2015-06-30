Синоптики пообещали Украине возвращение жары к концу недели

Антициклон накроет преимущественно центр, юг и запад страны, сообщает ТСН.

В этих регионах метеорологи прогнозируют сильные ливни и грозы. Температура воздуха в течение недели здесь будет колебаться от 19 до 25 градусов тепла. На севере и востоке осадков не прогнозируют. Средняя дневная температура - 24 градуса с отметкой плюс.

Такая погода продержится в течение всей недели, а вот в пятницу, по прогнозам синоптиков, небо всех украинцев порадует солнцем. Дневная температура начнет ползти вверх – от 25 до 28 градусов тепла, и дожди не станут помехой для отдыха на выходных.

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Напомним, ранее в Черкасской области было объявлено штормовое предупреждение на 26 и 27 июня. Предупреждали о неустойчивом характере погоды: интенсивные дожди, грозы, шквалы ветра до 25-28 м/с, в отдельных районах ожидался град.

В то же время, также в Сумской области в связи с перемещением с юго-запада активного циклона было объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидались дожди с грозами и сильные порывы ветра.