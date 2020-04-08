Отслужившие установленные сроки военные-срочники уйдут в запас вовремя

Министр обороны напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.

Военнослужащие-срочники, отслужившие установленный срок, будут уволены в запас вовремя.

"Срок выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок службы, остается без изменений", - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран в эфире телеканала «1+1».

При этом он напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.

«Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», - отметил министр обороны.

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По данным Министерства обороны, численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, определена распоряжением правительства. Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч, Национальную гвардию - 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Всего в апреле-июле 2020 года из ВСУ будут уволены около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников.

«Как и ранее, военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил», - заверили в МОУ.

Как сообщал ранее УНИАН, военнослужащие ВСУ перед отправкой в район проведения операции Объединенных сил будут проходить двухнедельный карантин из-за предотвращения распространения коронавируса.