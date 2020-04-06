Умер ветеран украинской журналистики Борис Клименко

Клименко был корреспондентом нескольких европейских СМИ.

Известный украинский журналист Борис Клименко ушел из жизни в возрасте 66 лет.

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Об этом в Facebook сообщила его жена Валентина Клименко.

Борис Клименко был корреспондентом испанского информационного агентства EFE, русской службы французского международного радио RFІ. Он также работал корреспондентом испанской газеты La Vanguardіa и в украинской редакции радио ВВС.

Ранее сообщалось, что 21 марта умерла известный украинский социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.