Умер ветеран украинской журналистики Борис Клименко
12:36, 06 апреля 2020Общество
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Клименко был корреспондентом нескольких европейских СМИ.
Умер Борис Клименко / Facebook
Известный украинский журналист Борис Клименко ушел из жизни в возрасте 66 лет.
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Об этом в Facebook сообщила его жена Валентина Клименко.
Борис Клименко был корреспондентом испанского информационного агентства EFE, русской службы французского международного радио RFІ. Он также работал корреспондентом испанской газеты La Vanguardіa и в украинской редакции радио ВВС.
Ранее сообщалось, что 21 марта умерла известный украинский социолог, директор Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.
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