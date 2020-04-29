Всеукраинская школа онлайн 29 апреля - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

С 29 апреля каждый вторник и четверг будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство. А каждый урок для учеников младших классов будет длиться около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.

Так, на время карантина уроки из 11 предметов по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Занятия для младших классов можно будет посмотреть также на украинских телеканалах:

1 класс - Пиксель

2 класс - UA:Перший

3 класс - UA:Культура

4 класс - ПлюсПлюс

Уроки для учеников 5-11 классов будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 29 апреля - украинский язык, история, зарядка, английский язык

Уроки онлайн 6 класс за 29 апреля - английский язык, математика, физкультура, история

Уроки онлайн 7 класс за 29 апреля - английский язык, математика, физкультура, химия, география, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 29 апреля - английский язык, алгебра, физкультура, химия, география, физкультура

Уроки онлайн 9 класс за 29 апреля - английский язык, алгебра, физкультура, география, химия, физкультура

Уроки онлайн 10 класс за 29 апреля - английский язык, геометрия, физкультура, химия, география, физкультура

Уроки онлайн 11 класс за 29 апреля - английский язык, геометрия, физкультура, химия, биология, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 29 апреля

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: