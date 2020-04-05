Календарь событий: возрождение Олимпиады, ужасы геноцида в Руанде, отправленные в космос на смерть, "веселящий газ", наказание для Галилея и самый юный доктор наук

6 апреля

Вторая неделя апреля начинается с Международного дня спорта на благо развития и мира, учрежденного в 2013 году Генассамблеей ООН. По замыслу инициаторов его проведения, Международный день спорта является дополнением Международному Олимпийскому дню, отмечаемому ежегодно 23 июня.

Еще 6 апреля - Всемирный день настольного тенниса. Праздник молодой - впервые он отмечался в 2015 году, но несмотря на это, стал популярным во всем мире. Инициатором его учреждения выступила Международная Федерация настольного тенниса (ITTF) для популяризации этого вида спорта. А дата приурочена к Международному дню спорта на благо развития и мира. Лозунг Дня - «Настольный теннис для всех и везде!».

Есть 6 апреля и значимые исторические даты. Так, в 1327 году в церкви Святой Клары в Авиньоне итальянский поэт Франческо Петрарка впервые повстречал Лауру, которую полюбил с первого взгляда. Потом он десятки лет воспевал ее в своих сонетах.

В 1652 году голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.

В 1748 году были обнаружены руины Помпей. Помпеи – крупный древнеримский город, ныне масштабный археологический комплекс близ Неаполитанского залива в области Кампания на юге Италии. Город был погребен под многометровым слоем пепла и пемзы в результате извержения вулкана Везувий в 79 году н. э.

В 1818 году в Париже барон Карл Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения - прообраз современного велосипеда.

В 1896 году состоялось открытие в Афинах первых современных Олимпийских игр. На Мраморном стадионе (стадион «Панатинаикос») в присутствии восьмидесяти тысяч зрителей король Греции Георг I объявил об их открытии. Это событие фактически формально отменило указ императора Феодосия от 394 года о запрете Олимпийских игр как пережитка язычества. В первых современных Играх принял участие 241 спортсмен, все исключительно мужчины из 14 стран: Австралии, Австрии, Венгрии (хотя Австрия и Венгрия тогда были одним государством – Австро-Венгрией, но спортсмены обеих стран решили выступать самостоятельными командами), Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Италии, США, Франции, Чили, Швейцарии и Швеции. В программу первых Игр вошли 9 видов спорта – классическая греко-римская борьба, велогонки, гимнастика, легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, теннис, тяжелая атлетика и фехтование. Особое место в Олимпиаде отводилось марафонскому бегу, который предложил внести в программу французский историк Мишель Бреаль в память о знаменитом греческом бегуне Фиддипии, возвестившем афинянам победу в войне с персидским царем Дарием. В соревновании приняли участие 46 бегунов. Первым к финишу пришел нищий пастух из греческого поселка Марузы – Спиридон Луис. Сам король надел победителю высший орден Греции. В общекомандном зачете лучше других на Играх выступили спортсмены Греции, завоевавшие наибольшее количество медалей – 46, и США, взявшие больше всех золотых медалей – 11. После успеха I Олимпийских игр их решено было проводить регулярно - каждые четыре года в високосный год.

В 1938 году ученый-химик Рой Планкетт открыл политетрафторэтилен, или тефлон.

В 1965 году в США был запущен первый в мире коммерческий спутник связи «Ранняя Пташка», работающий на геостационарной орбите.

В 1985 году американец Уильям Шредер стал первым в мире человеком, выписанным из больницы с искусственным сердцем.

Неофициальный праздник, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День разноцветных ленточек.

Именины у Захара, Артемия, Стефана, Петра и Владимира.

7 апреля

Во вторник - Всемирный день здоровья, отмечается в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами Всемирной организации здравоохранения стали 194 государства. Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. Каждый год Всемирный день здоровья посвящается глобальным проблемам, стоящим перед здравоохранением планеты, и проходит под разными девизами.

7 апреля - Международный день памяти о геноциде тутси в Руанде в 1994 году, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 2003 году. Он призван мобилизовать гражданское общество, «чтобы способствовать недопущению геноцида в будущем». События, которым посвящена международная дата, произошли в Руанде, когда временное правительство, пришедшее к власти в результате военного переворота, начало уничтожать людей, которых сочло своими врагами — как по политическим признакам, так и по этническим. Число убитых за сто дней составило, по разным данным, от полумиллиона до миллиона человек.

В 1348 году в Праге был основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.

В 1795 году во Франции был принят закон, который ввел метрическую систему. С давних времен люди в разных странах использовали свои меры веса и длины. Это вносило путаницу в международные торговые связи. Поэтому было решено придумать единую систему для всех. Она была разработана во второй половине 18 века Французской академией наук, где единица длины была названа метром, а сама система – метрической. Причем строилась она на основе единственной единицы − метра, а уже с ее помощью определялись все остальные. За единицу площади приняли квадратный метр, за единицу массы – килограмм. По предложению французских ученых в качестве единицы длины - метра - была принята одна десятимиллионная доля четверти парижского географического меридиана. Это решение было обусловлено стремлением, положить в основу новой системы мер легко воспроизводимую «естественную» единицу длины. 7 апреля 1795 года Национальным Конвентом Франции был принят Закон о введении Метрической системы мер, который в том числе определил и единицы длины - метр и массы - килограмм. Позднее были изготовлены их платиновые прототипы. В 1799 году они были утверждены и переданы на хранение в Национальный архив Франции. Но подлинно международный характер система приобрела в 1875 году, когда 17 стран подписали Метрическую конвенцию, в которой Метрическая система мер была признана международной, также были утверждены прототипы метра и килограмма для всех стран. В последующие годы, в связи с развитием науки, техники и международных связей, возник целый ряд частных систем (производных от Метрической), охватывающих лишь отдельные направления. Поэтому в 1960 году на основе Метрической системы мер был создан и утвержден единый, охватывающий все области измерений, стандарт – «Международная система единиц (СИ)». В настоящее время СИ уже принята в качестве обязательной или предпочтительной многими странами. Сегодня метрические единицы широко используются по всему миру, как в научных целях, так и в повседневной жизни.

В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какими мы их знаем и сегодня. Джон Уокер придумал свое изобретение совершенно случайно. В 1826 году он, поскольку являлся фармацевтом, смешивал химикаты с помощью палки. На ее конце образовалась засохшая капля. Чтобы убрать ее, он чиркнул палкой по полу. Вспыхнул огонь. Ученый стал экспериментировать, и 7 апреля 1827 года состоялась первая коммерческая сделка: Уокер продал адвокату Никсону первые спички, состоявшие из смеси бертолетовой соли, белого фосфора и клея. Однако Уокер, демонстрировавший свое открытие всем подряд, так и не удосужился его запатентовать. А парень по имени Сэмьюэл Джонс, который как-то присутствовал при такой демонстрации, осознал рыночную стоимость изобретения. Он назвал спички «люциферчики» и стал продавать их тоннами, несмотря на то, что с ними были связаны некоторые проблемы - они плохо пахли и при возгорании рассыпали вокруг тучи искр. В 1847 году австрийский химик Шреттер создал «безопасные» спички. Он получил «красный» фосфор, который не был ядовит. А уже на следующий год в состав головок спичек, которые сделал немецкий химик Бетхер, входили сера, бертолетова соль, перекись марганца и клей. Чтобы поджечь их, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Выпуск же «люциферчиков» постепенно прекратился. В 1910 году американская компания Diamond Match первой получила патент на безопасные для здоровья спички. Важность этого изобретения была столь велика, что президент США Уильям Тафт публично обратился к владельцам патента и попросил их отказаться от авторских прав. Компания согласилась и 28 января 1911 года отказалась от всех прав на свое изобретение. Поэтому сегодня спички принадлежат фактически всем.

В 1926 году произошло покушение британки Виолетты Гибсон на жизнь итальянского диктатора Бенито Муссолини, но пуля лишь задела его нос.

В 1927 году американский ученый Герберт Айвс провел первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние - из Нью-Джерси в Нью-Йорк, передав через сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.

В 1957 году совершил завершающую поездку последний троллейбус Нью-Йорка.

В 1964 году IBM объявила о рождении легендарной System/360. Мейнфреймы этого типа будут долго лидировать на рынке и составлять основу компьютерного парка большинства стран мира.

В 1975 году в Париже прошел последний концерт Deep Purple с участием Ричи Блэкмора.

Православная церковь 7 апреля празднует Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших двенадцати праздников, которые верующие отмечают в течение года. Благовещение - возвещение архангелом Гавриилом Деве Марии о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа. В народе считали, что на Благовещение весна окончательно побеждала зиму, а Бог в этот день благословляет землю на посевную. Еще Благовещение считается женским праздником. В этот день девушки и женщины шли в церковь и молились Пресвятой Богородице об удачном замужестве, счастливой судьбе, семейном согласии, здоровье детей и заступничестве в сложной ситуации.

Неофициальные праздники - День легкого пива, Международный день бобра и День рождения регби.

Именины у Тихона.

8 апреля

С среду - Международный день цыган. Он был учрежден на первом Всемирном цыганском конгрессе, состоявшемся в Лондоне 8 апреля 1971 года и собравшем представителей из 30 стран. На конгрессе также был создан Международный союз цыган (IRU) и учреждены национальные символы: флаг и гимн, что позволило цыганам мира признать себя единой свободной нацией. В настоящее время IRU объединяет цыганские общественные организации 42 стран. Полагают, что первое официальное упоминание о цыганах датировано 1501 годом, когда цыганский вожак Василь получил охранную грамоту от литовского князя Александра Казимировича. Сегодня численность цыганского населения составляет примерно 18 миллионов человек.

В 1766 году в США была запатентована первая в мире пожарная лестница. Ее высота была чуть менее 10 метров. Рекорд же высоты современной пожарной лестницы был установлен в 2000 году автоподъемником марки F88HLA - 88 метров. Кстати, в том же 1766 году еще придумали не лестницу, а устройство для спасения из огня на высоте - в виде корзины на цепи. Запатентовал ее в Лондоне английский часовщик Дэвид Мари.

В 1820 году на греческом острове Милос крестьянин Йоргос Кентротас нашел статую, известную ныне как Венера Милосская.

В 1847 году в Киеве были арестованы поэт Тарас Шевченко и историк Николай Костомаров за принадлежность к Кирилло-Мефодиевскому обществу.

В 1853 году был открыт первый официально зарегистрированный шахматный клуб.

В 1911 году голландский физик и химик Хейке Камерлинг-Оннес, изучая свойства ртути, охлажденной до температуры жидкого гелия, открыл явление сверхпроводимости. В 1913 году он был удостоен Нобелевской премии.

В 2014 году было объявлено об окончании технической поддержки Windows XP

Неофициальные праздники – День куража, Международный день Будды и День рисования птиц.

Именины у Гавриила, Анны, Аллы, Ларисы и Василия.

9 апреля

В четверг нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств.

В 1682 году французский исследователь Робер де Ла Саль провозгласил дельту реки Миссисипи владением короля Франции Людовика XIV, в честь которого и названа Луизиана.

В 1747 году в Лондоне по обвинению в государственной измене был казнен Саймон Фрейзер, 11-й лорд Ловат. Он стал последним человеком в Англии, приговоренным судом к обезглавливанию.

В 1799 году английский химик Гемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства оксид азота. Он выяснил, что вдыхание этого бесцветного газа вызывает у человека состояние, близкое к опьянению. Именно поэтому он получил название «веселящий газ». Сэр Гемфри Дэви является одним из основателей электрохимии. Известен открытием многих химических элементов, а также покровительством Фарадею на начальном этапе его научной деятельности. В 1812 году Дэви в возрасте 34 лет за научные работы был посвящен в рыцари. Женился на молодой состоятельной вдове Джейн Эйприс, дальней родственнице Вальтера Скотта. В 1813 году Дэви поехал путешествовать по Европе, отказавшись от профессуры и от службы в Королевском обществе, как несоответствующей его новому общественному положению. Возвратившись в Англию, Дэви больше не занимался серьезной теоретической работой, а обращался исключительно к практическим вопросам промышленности. В 1819 году Дэви был удостоен титула баронета. В 1826 году Дэви поразил первый апоплексический удар, который надолго приковал его к постели. В начале 1827 года он уехал из Лондона в Европу вместе с братом: леди Джейн не сочла нужным сопровождать больного мужа. 29 мая 1829 года на пути в Англию Дэви поразил второй удар, от которого он и умер на пятьдесят первом году жизни в Женеве. Похоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на месте захоронения выдающихся людей Англии. В его честь Лондонское Королевское общество учредило награду для ученых — медаль Дэви. А «веселящий газ» - он же «воздуx Ибицы», он же - закись азота и он же просто газ N2O – до сих пор применяется: в медицине - для наркоза; используют стритрейсеры для увеличения мощности двигателя; для приготовления пористого шоколада; для хранения очень дорогих коллекционных вин; для приготовления взбитых сливок; в целях развлечения. Последнее является особо опасным, в мире масса случаев на дискотеках и в клубах, когда «веселящий газ» унес жизни молодых людей, которые пытались с его помощью ощутить атмосферу беззаботности.

В 1866 году в США заработал закон о гражданских правах, который предоставил всем жителям страны равные права (исключая индейцев, живущих в резервациях или на незаселенных территориях).

В 1963 году Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США.

В 1966 году Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Первый Индекс был издан в 1559 году по инициативе Папы Римского Павла IV. По мнению историков и исследователей, это было неслучайно. Дело в том, что до своего избрания на этот высокий пост Павел IV был Верховным инквизитором. Последнее переиздание Индекса произошло в 1948 году и состояло из 4 тысяч наименований различных произведений. Среди полностью запрещенных авторов были Джордано Бруно, Спиноза, Оноре де Бальзак, Жорж Санд, Декарт, Дени Дидро, Эмиль Золя. За все эти годы в свет вышло 32 издания Индекса. Примечательно, что 12 из них были выпущены уже в 20 веке.

В 1970 году Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию «Битлз» как группы.

В 1989 году американец Дуглас Энгельбарт был удостоен почетного приза Массачусетского технологического института (500 тысяч долларов) за изобретение компьютерной мыши. Оно было сделано в 1968 году. История следующая: в 1963 году Энгельбарт основал исследовательскую лабораторию, в которой стартовало сразу несколько компьютерных проектов. Самыми заметными из них стали NLS – гипертекстовая электронная база данных и специально разработанное под нее устройство «мышь», которые не предназначались для общего пользования вплоть до середины 1980-х годов.

NLS со временем обрастала новыми возможностями. В ней появился первый в истории компьютеров графический интерфейс, основанный на всплывающих окнах (автором идеи стал Дуглас), е-мейлер, разные опции для печати текста. В программе были даже встроенные возможности проведения телеконференций, что казалось в 1960-х годах чем-то фантастическим. И когда 9 декабря 1968 года Дуглас Энгельбарт презентовал конечную версию своего NLS на крупной компьютерной конференции в Сан-Франциско, это было как гром среди ясного неба. С тех пор эта дата считается днем рождения компьютерной мыши. В 1970-х годах лаборатория Дугласа участвовала в проекте ARPA по созданию компьютерной сети, а NLS использовалась для создания первой онлайновой базы данных. Именно Стэнфорд, в котором работал Энгельбарт, стал вторым узлом ARPANET.

Неофициальные праздники - Международный день ТОП-менеджера, День финского языка и Всемирный день конкани.

Именины у Ефрема, Феодосия, Ивана, Александра и Павла.

10 апреля

В пятницу - Международный день движения сопротивления. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

10 апреля отмечается семейный праздник – День братьев и сестер. Он родом из США, там он первоначально назывался Национальный день братьев и сестер. Сейчас он очень популярен в мире. Традиция же чествования кровной близости брата и сестры, теплых отношений между ними на протяжении всей жизни существовала у многих народов. Например, в Индии и сегодня есть соответствующий национальный праздник – Ракша-бандхан, который отмечается во второй половине лета и сопровождается особыми ритуалами. Идейным вдохновителем нынешнего праздника стала Клаудия Эварт из США. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля – День рождения ее сестры. Женщина обратилась с призывом к обществу помнить о близких людях и учредить соответствующий праздник. Ее поддержали. В этот день принято дарить подарки брату или сестре, встречаться всей семьей.

В 1710 году в Англии вступил в силу принятый в 1709 году «Статут Королевы Анны» - первый в мире закон об авторском праве. Согласно этому документу, сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. Закон привел к бурному росту книгоиздательства. Но еще более благотворное влияние он оказал на периодику. Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведения, которые были впоследствии восприняты законодательством других буржуазных стран. Во Франции соответствующий закон был принят гораздо позже – лишь в 1777 году.

В 1814 году в Гиссенском университете получил степень доктора философии 13-летний Карл Витте, ставший и до сих пор являющийся самым юным доктором наук.

В 1849 году американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку.

В 1875 году канадская полиция получила разрешение организовать пост в западной Канаде - позже он получил статус города Калгари.

В 1912 году британский лайнер «Титаник» вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.

В 1963 году в результате остановки реактора затонула американская атомная подводная лодка «Трешер», погиб весь экипаж - 129 человек.

В 1972 году состоялось подписание международной Конвенции о запрещении бактериологического оружия.

10 апреля 1973 года один из самых известных и богатых американских фотографов-папарацци Рон Галелла проиграл им же возбужденное дело «Галелла против Жаклин Онассис и Соединенных Штатов». Дело было построено на том, что Галелла обвинял вдову президента США Джона Кеннеди в том, что она при содействии агентов ФБР организовала его незаконное преследование. К слову, Рону до этого момента уже доставалось от других известных личностей: Марлон Брандо сломал ему челюсть и выбил четыре зуба, Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравили на него своих телохранителей. Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди-Онассис. Буквально в течение пяти лет он не давал прохода Жаклин. Он появлялся как будто бы из ниоткуда: выскакивал из кустов в парке, когда она гуляла с детьми, забегал за ней в магазины и кафе, а однажды, переодетый мексиканским садовником, спрятав фотокамеру в тачку с мусором, проник даже на тщательно охраняемый собственный остров Онассиса. Поэтому суд начисто отмел все жалобы папарацци. Более того, фотографу было запрещено приближаться к самой ответчице и ее детям. От всего этого шума скандальная слава фотографа, естественно, только возросла. Его называют крестным отцом американской культуры папарацци, поскольку он полностью изменил правила игры на этом поле. До него к фотографу относились с пренебрежением, как к обслуживающему персоналу, задача которого показать публичную персону в лучшем свете. Рон сказал этому правилу «нет». Ему интересен не только объект, но и обстоятельства. Он возвел свою профессию в ранг искусства и стал абсолютным королем на этом поприще. Кроме Жаклин и Брандо, которые были его любимчиками, Рон Галелла фотографировал самых известных людей планеты: огромное внимание уделял Элвису Пресли, оставив фанатам снимки Короля во всех образах. Его камеру любили Йоко Оно и Джон Леннон, Майкл Джексон, Мик Джаггер и Дэвид Боуи, Вуди Аллен, Джулия Робертс и Кейт Мосс. Рон Галелла работал с лучшими глянцами, зарабатывая тысячи долларов, при этом огромные суммы отдавая на благотворительные цели. Он никогда не боялся, что о нем скажут другие люди, и всегда делал то, что считал нужным. Сегодня Рону Галелле уже слишком много лет - 89, чтобы бегать за звездами – они сами готовы за любые деньги попасть в его объектив. Но между Роном «образца» 60-х и сегодняшним огромная пропасть, заполненная ненавистью, судебными процессами, восхищением, завистью, человеческими пороками и грязными тайнами. Да, он стар, но не бесполезен, поскольку слишком много знает о высшем свете и по-прежнему может многое рассказать.

В 2019 году миру была представлена первая фотография черной дыры.

Неофициальные праздники - День банана, Всемирный фестиваль овсянки, День рождения английской булавки, День составления загадочных словарей и Всемирный день гомеопатии.

Именины у Лазаря, Стефана, Евстратия, Василия, Николая и Ильи.

11 апреля

В субботу - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. На Нюрнбергском процессе в 1946 году международный трибунал признал, что заключение в неволю мирных граждан иностранных государств, равно как и использование в принудительном порядке их труда в интересах Германии, является не только военным преступлением. Оно было квалифицировано как преступление против человечества. За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 стран мира. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них — около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей.

В 1079 году по приказу польского короля был казнен краковский епископ Станислав Щепановский, который позднее будет канонизирован и станет святым покровителем Польши.

В 1803 году французский министр иностранных дел Шарль Талейран предложил продать всю территорию Луизианы Соединенным Штатам.

В 1909 году был основан город, через год названный Тель-Авивом. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как «холм весны». Изначально же Тель-Авив основывался как северный пригород города-порта Яффо. Когда Тель-Авив появился, Яффе уже было 4 тысячи лет. Так и стояли рядом два соседа – древний арабский город Яффа и современный Тель-Авив. Тель-Авив времен основания делился на несколько кварталов: на востоке Нахалат-Биньямин и Мерказ Баалей-Млаха, на севере – Хевра-Хадаша и Геулла – первый квартал Тель-Авива, выходящий к морю. Статус города он получил в 1921 году. А в 1949 году Тель-Авив был объединен с Яффой и стал официально именоваться Тель-Авив-Яффа. Кстати, именно здесь 14 мая 1948 года в «Доме Библии» было провозглашено создание государства Израиль, и Тель-Авив до 1949 года был его столицей. Сегодня Тель-Авив - экономический, коммерческий, финансовый и общественно-политический центр страны. Здесь сосредоточены центральные отделения и представительства основных промышленных, торговых и банковских учреждений Израиля, штаб-квартиры израильских политических партий и молодежных движений, национальных организаций и объединений, множество культурных и спортивных учреждений.

11 апреля 1919 года при Лиге Наций была создана Международная организация труда (ILO), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, прав человека и прав в сфере труда. Это была первая межправительственная организация-комиссия для выработки конвенций и рекомендаций по вопросам трудового законодательства, содействия социально-экономическому прогрессу, повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защите прав человека. Первая конференция состоялась в Вашингтоне в 1919 году. Француз Альбер Тома был избран первым генеральным директором МОТ. Всего в ней было представлено 45 государств. В 1946 году МОТ стала первым специализированным агентством ООН. МОТ – одна из старейших и наиболее крупных международных организаций, занимающаяся вопросами регулирования трудовых отношений. Штаб-квартира и исполнительные органы МОТ находятся в Женеве (Швейцария). Здесь же проводится Международная конференция труда.

В 1981 году во время гастролей в германском городе Фюрте заявили о своем невозвращении в СССР дирижер Максим Шостакович и пианист Дмитрий Шостакович - сын и внук композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.

В 2017 году прекратилась техническая поддержка операционной системы Windows Vista.

Неофициальные праздники – День неумелых рук, День трех драконов, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и Международный день «Луи Луи».

Именины у Кирилла, Марка, Иоанна, Евстафия, Михаила и Ивана.

12 апреля

В воскресенье - Международный день полета человека в космос, учрежденный в 2011 году Генассамблеей ООН - по случаю 50-летия первого шага в деле освоения космического пространства. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире. Кстати, прежде чем в космический корабль сел человек, в полет были отправлены его четвероногие друзья. В августе 1960 года космический корабль «Восток» с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на Землю. Между тем, перед этим полетом спутник Земли забросил на орбиту собаку Лайку. Обратно четвероногая первооткрывательница Вселенной не вернулась, начав с себя список жертв космоса, сначала животных, а затем и людей. В 1948-1961 годах путь в космос человеку проложили 48 собак, 15 обезьян и два кролика. 27 животных погибли вследствие аварий и разных непредвиденных обстоятельств. Первый в истории космонавтики международный полет состоялся 15 июля 1975 года — первопроходчиками были советский корабль «Союз-19» и американский корабль «Аполлон». Вступив в 21 век, состоялись поразительные успехи космической техники - вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям. Кстати, в октябре ежегодно проводится Всемирная неделя космоса, посвященная еще одному значимому событию - 4 октября 1957 года на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли.

12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над Галилео Галилеем. Он был обвинен в признании «ложного учения» Николая Коперника о том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре мира, и что последняя движется, в том числе, совершает оборот вокруг Солнца за один год». Ученого держали в заключении во Дворце святой инквизиции. Но он пользовался необычайными привилегиями – занимал три комнаты, имел в своем распоряжении слугу, получал от друзей передачи, а также вел переписку. Причина этого заключалось в том, что, хотя теория Коперника и была под запретом, но не возбранялась форма диалога-диспута. На допросах Галилей долго пытался лавировать, но под угрозой пытки 22 июня вынужден был отречься от «ереси, внушенной ему дьяволом». Поступая так, униженный Галилео Галилей понимал, что затеянный инквизицией процесс не остановит триумфального шествия нового учения. Галилей был приговорен к тюремному заключению на срок, который установит Папа. Его объявили не еретиком, а «сильно заподозренным в ереси». Такая формулировка также была тяжким обвинением, однако спасала от костра. После оглашения приговора Галилей на коленях произнес предложенный ему текст отречения. Копии приговора по личному распоряжению Папы Урбана были разосланы во все университеты католической Европы. Папа не стал долго держать Галилея в тюрьме. Вскоре после вынесения приговора Галилея поселили на одной из вилл Медичи, откуда он был переведен во дворец своего друга, архиепископа Пикколомини в Сиене. Спустя пять месяцев Галилею было разрешено отправиться на родину, и он поселился в Арчетри, рядом с монастырем, где находились его дочери. Здесь он провел остаток жизни под домашним арестом и под постоянным надзором инквизиции. Галилео Галилей умер 8 января 1642 года, на 78-м году жизни, в своей постели. Папа Урбан запретил хоронить Галилея в семейном склепе базилики Санта-Кроче во Флоренции. Похоронили его в Арчетри без почестей, ставить памятник Папа тоже не позволил. Позже единственный внук Галилея тоже постригся в монахи и сжег хранившиеся у него бесценные рукописи ученого как богопротивные. Он был последним представителем рода Галилеев.Дочери ученого умерли в монастыре. В 1737 году прах Галилея, как он и просил, был перенесен в базилику Санта Кроче, где 17 марта он был торжественно погребен рядом с Микеланджело. В 1758 году Папа Бенедикт XIV велел вычеркнуть работы, защищавшие гелиоцентризм, из «Индекса запрещенных книг». Впрочем, эта работа проводилась неспешно и завершилась только в 1835 году. С 1979 по 1981 годы по инициативе Римского Папы Иоанна Павла II работала комиссия по реабилитации Галилея, и 31 октября 1992 года Папа Иоанн Павел II официально признал, что инквизиция в 1633 году совершила ошибку, силой вынудив учеого отречься от теории Коперника.

В 1815 году во время извержения вулкана Тамбора погибли около 10 тысяч человек сразу и 80 тысяч позднее (в результате цунами и голода).

В 1903 году в Лондоне на маршрут вышел первый в мире городской автобус с двигателем внутреннего сгорания.

В 1934 году впервые скорость ветра в 372 километра в час была зарегистрирована на горе Вашингтон (штат Нью-Гэмпшир, США).

В 1954 году на студии Decca Records была записана песня Билла Хейли «Rock Around the Clock», положившая начало массовой популярности жанра. 12 апреля считается Днем рождения рок-н-ролла.

В 1975 году впервые экспериментально был подтвержден феномен осознанного сновидения британским психологом Кейтом Хирном в лаборатории Университета Халла (Англия). В память об этом событии празднуется Международный день осознанных сновидений.

В 1981 году в космос стартовал космический корабль «Колумбия». Это был первый пилотируемый полет по программе «Спейс Шаттл».

В 1992 году под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

В 1995 году был запущен поисковик «Yahoo!», быстро ставший одним из самых популярных в мире.

В 1997 году произошел пожар в кафедральном соборе Иоанна Крестителя, где находится Туринская плащаница. В последнюю минуту реликвия была спасена от огня.

12 апреля у православных - Вербное Воскресенье - Праздник Входа Господня в Иерусалим. У католиков – Пасха.

Неофициальный праздник - День плетения из солнечных лучей.

Именины у Ивана, Софрония, Зосимы и Захара.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная