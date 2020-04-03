Скандал в Конотопе: женщина отрицает смерть своей матери от коронавируса
В Сумской области дочь умершей в Конотопской центральной районной больнице женщины, у которой официально была установлена смерть от COVID-19, обнародовала справку из вирусологической лаборатории ГУ «Сумской областной лабораторный центр Минздрава Украины», которая свидетельствует о том, что ПЦР-тест матери был негативным.
Об этом Алена Приходько (дочь умершей - УНИАН) сообщила на своей странице в Facebook.
В справке, выданной учреждением 31 марта, сказано, что отбор биоматериала у 59-летней Елены Грищенко, жительницы села Казацкое Конотопского района, был проведен 29 марта, а результат исследования методом ПЦР на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV - «негативный».
Также Приходько отметила, что с умершей матерью ей не разрешили попрощаться, сама она из-за «пустых обвинений» попала «под общую травлю», а знакомые начали отворачиваться.
Кроме того, она обвинила Конотопского городского голову Артема Семенихина якобы в нагнетании паники и использовании непроверенной информации.
«... Он сеет панику, делает пиар и славу на чужом горе, использует непроверенную или вообще вымышленную собственным воображением информацию и несет ее в массы, разглашает фейк на всю страну», - написала Приходько.
Под ее сообщением пользователи написали большое количество комментариев. Среди них есть и довольно агрессивные, в том числе в адрес Семенихина и корреспондентки «ТСН», которая готовила репортаж о втором летальном случае от COVID-19 в Сумской области.
В то же время Семенихин обнародовал в Facebook ряд документов, подтверждающих смерть 59-летней жительницы с. Казацкое именно от коронавируса. Среди них - справка Сумского областного лабораторного центра, похожая на ту, которую обнародовала Приходько.
«Вот ответ тем, кто от страха, под влиянием других субъективных факторов, пишет грязь и фейки в Интернете относительно второй умершей женщины от коронавируса», - отметил Семенихин.
В этой справке от 29 марта указано, что отбор биоматериала Грищенко был проведен 28 марта, а в результате исследования был выявлен COVID-19.
Кроме разных дат, на обоих документах еще и разные регистрационные номера, а вот подпись под обеими справками очень похожа.
В комментарии корреспонденту УНИАН Семенихин сообщил, что готовит в правоохранительные органы два заявления.
«Первое - по поводу недостоверной информации от Сумского лабораторного центра, который выдал две противоположные справки, обнародование которых возмутило общество в непростое время карантина. Другое - об угрозах журналистке, ведь некоторые призвали даже «сжечь» ее», - заявил Семенихин.
Как сообщал УНИАН, 31 марта в Конотопе Сумской области зафиксировали вторую смерть от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
По информации и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимира Збаражского, предварительно, умершая 59-летняя женщина заразилась в инфекционном отделении Конотопской центральной районной больницы, где она находилась в одной палате с 78-летней гадалкой из с. Казацкое Конотопского района, которая умерла от коронавируса 25 марта.