Мощный ливень затопил центр Запорожья, на дорогах образовались большие пробки (фото)
16:48, 26 июня 2015Общество
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В результате мощного ливня в Запорожье затоплены улицы, а в центре города образовались большие пробки.
Сильный дождь мгновенно залил дороги / z-city
Сильный ливень в городе начался во второй половине дня, передает ТСН. Из-за непогоды на проспекте Ленина сначала образовалась огромная пробка, а впоследствии дорогу залило водой.
Мощный ливень начался после обеда
Жители Запорожья уже выкладывают в соцсетях фотографии, изображающие движение маршруток по затопленным дорогам.
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Больше всего от ливня пострадал район Набережной магистрали, где машинам пришлось буквально "плыть" по воде. Ранее сообщалось, что Украину будет заливать дождями с градом, а в Киеве значительно похолодает.
В центре стоят огромные пробки
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