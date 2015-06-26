Мощный ливень затопил центр Запорожья, на дорогах образовались большие пробки (фото)

Сильный ливень в городе начался во второй половине дня, передает ТСН. Из-за непогоды на проспекте Ленина сначала образовалась огромная пробка, а впоследствии дорогу залило водой.

Жители Запорожья уже выкладывают в соцсетях фотографии, изображающие движение маршруток по затопленным дорогам.

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Больше всего от ливня пострадал район Набережной магистрали, где машинам пришлось буквально "плыть" по воде. Ранее сообщалось, что Украину будет заливать дождями с градом, а в Киеве значительно похолодает.