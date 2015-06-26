Пострадавшие во время Евромайдана смогут получить статус инвалидов войны

Как сообщила пресс-служба Минздрава Украины, соответствующее постановление «О некоторых вопросах реализации Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и внесении изменений в Положение о порядке, условиях и критериях установления инвалидности», Кабинет министров принял 24 июня.

Постановление предусматривает утверждение: порядка установления участия лиц, ставших инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в массовых акциях протеста в Украине с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года за евроинтеграцию и против режима Януковича (Революция достоинства) и получения ими во время Революции достоинства ранения, увечья, контузии или иных повреждений здоровья; порядка установления связи инвалидности с ранениями, увечьем контузией или иным повреждением здоровья, полученным лицами, которые стали инвалидами вследствие ранения, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время Революции достоинства.

Читайте такжеПострадавшие во время Революции достоинства получат статус инвалида войны

Решение об установлении участия лица в Революции достоинства, получения им повреждений и о направлении этого лица на медико-социальную экспертизу (МСЭК) для установления связи инвалидности с повреждениями здоровья, полученными во время Революции достоинства, принимаются межведомственной комиссией, создаваемой Минздравом Украины.

Положение о межведомственной комиссии утверждается Минздравом Украины. В состав межведомственной комиссии входят специалисты Минздрава, Минсоцполитики и МВД. Также к работе межведомственной комиссии привлекаются представители органов прокуратуры и общественности, а в случае необходимости – других государственных органов.