Высший гражданский и уголовный спецсуд подтвердил приговоры по "Врадиевскому делу"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Читайте такжеУчастники Врадиевского шествия переносят акцию в Киеве, чтобы «не давить на суд»

Коллегия судей Первомайского горрайонного суда вынесла приговор четверым обвиняемым по "Врадиевскому делу" 29 ноября 2013 года.

В частности, бывшего капитана милиции Евгения Дрыжака за совершение разбоя, изнасилования и попытку убийства Ирины Крашковой, а также служебные преступления и хранение наркотиков, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания "капитан милиции".

Бывший лейтенанта милиции Дмитрий Полищук за преступления в отношении Ирины Крашковой и служебные преступления приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией всего имущества и лишением специального звания "лейтенант милиции".

Сергей Рабиненко осужден за разбой и покушение на убийство Ирины Крашковой к 11 годам исправительной колонии с конфискацией имущества.

Кроме того, бывшего заместителя начальника Врадиевского райотдела милиции Михаила Кудринского за сокрытие тяжкого преступления и превышение власти суд лишил звания "майор милиции" и приговорил к 5 годам лишения свободы.

Справка УНИАН. 27 июня 2013 года 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. 28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и нанесении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рабиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.