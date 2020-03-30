В Украине 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которого дистанционно будут преподаваться 11 предметов для учащихся с 5-го по 11-й классы по сбалансированной программе Министерства образования и науки.

Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на его странице в Facebook.

"Еще один важный момент - это дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - отметил Зеленский.

По его словам, в рамках этого проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины.

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"Сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5-го по 11-й классы. По сбалансированной программе Министерства образования и науки будут преподаваться 11 предметов", - сообщил глава государства.

"Учиться дистанционно школьники смогут на Facebook и в YouTube. А также - уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы, которые с радостью присоединились к этой важной миссии. За каждым классом будет закреплен один или несколько телеканалов. Их перечень, а также расписание уроков на неделю появится совсем скоро", - добавил президент.

Также Зеленский призвал родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру.

"Собственно, присоединиться к этому познавательному контенту можно всей семьей. А потому - остаемся дома. Учимся дома", - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, правительство на прошлой неделе продлил карантин до 24 апреля и ввел на территории Украины режим чрезвычайной ситуации.