Вопреки коронавирусу: любители пива провели онлайн-дегустацию (фоторепортаж)

Кое-кто просто воспользовался возможностью купить крафтового пива с бесплатной доставкой на дом.

В онлайн-заседании Тернопольского клуба любителей пива приняли участие даже иногородние.

Участие в мероприятии также принял корреспондент УНИАН.

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Озвученная в начале недели идея не пропускать очередного заседания клуба, которое устраивают ориентировочно раз в две недели, а провести его в связи с карантином в режиме онлайн, вызвала поддержку у многих участников.

В общем пиво, которое должны были дегустировать на заседании, заказали 36 человек. Трем заказчикам напиток направили по почте в Киев, Стрый и Теребовлю. Остальным организаторы заседания сделали доставку на дом, автомобилем или велосипедом. Каждый получил по 4 бутылочки емкостью 0,25 мл пива.

При этом были максимально соблюдены требования безопасности, при доставке все были в перчатках и масках. Бутылки были закупорены производителем на пивоварне, при желании их еще можно было дополнительно обработать антисептиком перед началом дегустации.

«Пиво заказали 36 человек, но участников заседания может быть меньше. Так выглядело, что кое-кто просто воспользовался возможностью доставки крафтового пива домой», – рассказал корреспонденту УНИАН председатель клуба Олег Кошла.

Наконец, так и произошло. В онлайн-встрече приняли участие 22 человека. Заседание началось вчера 26 марта в 19:00. Некоторые еще перед этим выставили в группе клуба фото полученного пива и подготовленных закусок.

Проводили заседание в формате видеоконференции, во время которой присутствующие благодаря видеостриму с львовской пивоварни-ресторана увидели, как в ней готовят пиво, узнали все нюансы этого бизнеса, а также смогли получить ответы на вопросы, которые их интересовали. Рассказ спикера был настолько интересным, что где-то на 30-й минуте встречи один из участников поинтересовался, когда же можно начинать дегустировать пиво. И обнаружил, что все уже успели выпили 1-2 вида из четырех полученных.

Трансляция зависла на несколько секунд лишь однажды, причем произошло это на слове «срачка», что вызвало немалое оживление среди присутствующих.

Заседание клуба прошло на удивление динамично, длилось оно полтора часа. Большинству формат его проведения понравился, поэтому вскоре планируется провести аналогичного мероприятия. Сейчас организаторы решают, пиво какой пивоварни выбрать для следующей дегустации.