Власти Киева просят МВД проверить предприятия, которые запросили большое количество пропусков на транспорт

В столице уже выдали порядка 300 тысяч пропусков.

Столичная власть просит Министерство внутренних дел Украины проверить предприятия, которые запросили выдачу большого количества спецпропусков на передвижение общественным транспортом.

Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, пишет 112.ua.

В настоящее время в Киеве уже выдали уже около 300 тысяч спецпропусков, и пока неизвестно, сколько придется выдать еще.

"Мы обратились в Министерство внутренних дел, чтобы они проверили работу тех предприятий, которые обратились по спецпропускам, в части соблюдения ими ограничительных мер. Потому что если некоторые министерства пишут "дайте нам 2 тыс. спецпропусков на работников", и МВД, которое сегодня, по сути, должно работать. В дальнейшем надо будет принимать более жесткие решения", - сказал чиновник.

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По его словам, в Киеве планировали выдать 100 тысяч спецпропусков. На них должны быть защитные средства, данные с фамилией, именем и отчеством.

"Они сразу появились на "ОЛХ", мы обратились в киберполицию, чтобы они дали надлежащую оценку действиям людей, которые в теперешней ситуации позволяют себе это делать", - добавил Поворозник.

Как сообщал УНИАН, с 23 марта в Киеве остановился почти весь общественный транспорт – рейсы выполняются только для перевозки пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города и страны. В то же время запрет не касается владельцев частных автомобилей.