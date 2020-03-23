В Тернополе владелец сети цветочных магазинов развез медикам розы (фото)
13:00, 23 марта 2020Общество
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Мужчина перенял опыт нидерландцев, которые таким образом поднимают настроение медикам.
Мужчина морально поддержал медиков в нелегкий для них период / фото Facebook Владимира Болещука
В Тернополе владелец сети цветочных магазинов Владимир Болещук развез медикам букеты кустовых роз.
Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Болещука, он перенял опыт нидерландцев, которые таким образом поднимают настроение медикам в нелегкий для них период.
«Когда наступает беда, нужно делать добро и радость так, как ты можешь. Цветы врачам и медсестрам! Им, как никогда, нужна наша поддержка, к ним обращены надежды всего человечества», - написал под обнародованным фото Болещук.
По его словам, цветы он развез врачам и медсестрам станции скорой медицинской помощи, а также медикам Тернопольской районной больницы.
В комментариях к сообщению люди отмечают своевременность инициативы и призывают других следовать таким действиям.
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