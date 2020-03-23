В Тернополе владелец сети цветочных магазинов развез медикам розы (фото)

Мужчина перенял опыт нидерландцев, которые таким образом поднимают настроение медикам.

В Тернополе владелец сети цветочных магазинов Владимир Болещук развез медикам букеты кустовых роз.

Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Болещука, он перенял опыт нидерландцев, которые таким образом поднимают настроение медикам в нелегкий для них период.

«Когда наступает беда, нужно делать добро и радость так, как ты можешь. Цветы врачам и медсестрам! Им, как никогда, нужна наша поддержка, к ним обращены надежды всего человечества», - написал под обнародованным фото Болещук.

По его словам, цветы он развез врачам и медсестрам станции скорой медицинской помощи, а также медикам Тернопольской районной больницы.

В комментариях к сообщению люди отмечают своевременность инициативы и призывают других следовать таким действиям.