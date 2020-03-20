Харьковчан с правами просят стать "временными" водителями электротранспорта из-за дефицита кадров

У города есть резерв из трамваев и троллейбусов, но нет водителей для них.

В Харькове не хватает водителей электротранспорта, поэтому о кадровой помощи просят местных жителей.

Об этом сообщил на брифинге заместитель мэра города по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, пишет "Город Х".

По его словам, в резерве есть еще около полусотни трамваев и троллейбусов, но нет людей, которые могли бы ими управлять.

Читайте такжеЗеленский призвал глав ОГА и мэров крупных городов максимально увеличить количество общественного транспорта (видео)

"Мы заложники ситуации. Где взять водителей? Приглашали водителей из области, так как пригородные перевозки остановлены. Готовы с ними заключить договора, но они отказываются. Ни один не пришел", - отметил вице-мэр.

В связи с этим он призвал всех харьковчан, у кого есть водительские права необходимой категории, прийти и помочь городу - устроиться временно водителями горэлектротранса.

Как сообщал УНИАН, в Харькове сегодня с перебоями работают трамваи: пассажиры блокируют движение из-за ограничений на количество людей в салоне. В одном из вагонов разбили стекло.