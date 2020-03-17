цей матеріал доступний українською

За сутки более 7 тысяч украинцев вернулись из Египта - МИД

18:42, 17 марта 2020
Общество
75 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеУкраина начала вывозить своих граждан из Египта – Кулеба

Об этом говорится в оперативной информации по поводу коронавируса от МИД Украины.

"Возвращение украинских туристов из Египта продолжается. За сегодняшний день уже более 7 тысяч граждан Украины вернулись домой: по состоянию на 17:00 6 тысяч 112 украинских туристов вылетели из Шарм-эль-Шейха и 972 - из Хургады", - говорится в сообщении.

Также сказано, что посольство и консульства оперативно работают, чтобы все украинские граждане могли вернуться домой.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter